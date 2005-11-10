La Lazio ha trovato il suo centravanti e non è Pinamonti: che media gol per Noslin

Doveva essere una soluzione, rischia di diventare una certezza. Tijjani Noslin si sta prendendo la Lazio e, soprattutto, il ruolo di centravanti nel 4-3-3 di Rino Gattuso. In estate il club aveva acquistato Andrea Pinamonti immaginandolo sulla carta come riferimento principale dell'attacco, ma i problemi fisici dell'ex Inter hanno aperto spazio all'olandese. Noslin ha sfruttato l'occasione e la doppietta realizzata ieri contro il Sassuolo potrebbe rappresentare un ulteriore punto di svolta nelle gerarchie. Due conclusioni dalla distanza che lo hanno portato a quota quattro reti in campionato, rendendolo il miglior marcatore biancoceleste: è già a un solo gol dai cinque con cui Isaksen e Pedro chiusero la scorsa stagione in testa alla classifica interna.

Noslin, 4 gol e 2 assist: nessuno segna più di lui nella Lazio

I numeri raccontano la crescita del classe 1999. Ai quattro gol ha aggiunto due assist, partecipando quindi a sei reti della Lazio, esattamente come Mattia Zaccagni, che finora ha messo insieme due centri e quattro passaggi vincenti. Gattuso ne apprezza non soltanto la capacità realizzativa, ma anche i movimenti e l'aggressività con cui attacca gli avversari. In 525 minuti Noslin ha segnato quattro volte e sta trasformando quella che inizialmente sembrava una soluzione dettata dalle condizioni di Pinamonti in una vera candidatura alla maglia da titolare. A questo punto sarà l'ex Sassuolo, una volta ritrovata la migliore condizione, a dover provare a riprendersi il posto.

La doppia cifra come prossimo obiettivo: Noslin non ci è mai riuscito

Il prossimo traguardo è quello che finora gli è sempre sfuggito: raggiungere la doppia cifra in una singola stagione. Il massimo personale di Noslin resta infatti rappresentato dai cinque gol realizzati con il Verona nella seconda parte del 2023/24, rendimento che convinse proprio la Lazio a puntare su di lui. Nella scorsa stagione si era fermato a quattro, quota già raggiunta quest'anno dopo poche giornate. Un altro gol basterebbe quindi per eguagliare il suo record personale. Ma soprattutto, dopo la doppietta al Sassuolo, la prospettiva è cambiata: Noslin non è più soltanto l'alternativa chiamata a sostituire Pinamonti, ma un attaccante che a suon di prestazioni sta provando a prendersi definitivamente il centro dell'attacco della Lazio.