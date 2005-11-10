Theate pasticcia, Cisse ringrazia. Il Milan pareggia i conti contro il Bologna al 14'
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 18:47Serie A
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28.10.2026 18:47Serie A
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Alphadjo Cisse pareggia subito i conti per il Milan contro il Bologna. Pasticcio di Theate, prima stoppato da Hutchinson e poi maldestro nel suo rinvio che si rivela un clamoroso assist per il trequartista che liberissimo supera Skorupski: 1-1 dopo 14' e sesto gol stagionale per il classe 2006.
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