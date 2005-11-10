Napoli, per il futuro lavori in corso anche per la difesa. Resta viva l’idea Solet

Gli obiettivi per gennaio sono senza dubbio due. Un centrocampista (almeno) e un attaccante ma il Napoli sta attento a tutte le occasioni con uno sguardo al futuro. E così ecco che la difesa magari più a giugno che adesso è un settore nel quale ci potrebbero essere dei cambiamenti. E così ecco che gli azzurri continuano a guardare in casa dell’Udinese, club con il quale negli ultimi anni sono stati fatti diversi affari. Un nome che ritorna nel mercato del Napoli è quello di Solet. Una pista mal abbandonata, che è stata oggetto di riflessione anche nell’ultima sessione. Poi l’eccessiva richiesta del club friulano ha bloccato la possibile trattativa. Stesso discorso anche per l’Inter che aveva avviato i contatti con l’Udinese prima di prendere altre strade, ovvero Stones.

Ecco quindi che magari più avanti il Napoli potrebbe di nuovo valutare concretamente l’opzione Solet. Oggi non è certo una priorità, ma nei prossimi mesi la strada potrebbe riaprirsi. Intanto la società azzurra continua a lavorare per la zona centrale del campo dove la lista dei “monitorati” è sempre più vasta. A partire dai soliti Coulibaly, Zorgane, a cui si sono progressivamente aggiunti anche Romano (di proprietà della Roma ma che il Cagliari può riscattare con una cifra da 5 milioni di euro), Bergwall e Aranda. Tutti profili che piacciono. Da capire poi quale sarà quello giusto, molto dipenderà dalle richieste dei vari club. Per l’attacco la pista più concreta rimane Varela, che però il Monza in questo momento non vorrebbe proprio cedere.