La Curva del Venezia in protesta: 30 minuti in silenzio contro l'Inter per il divieto di Genova
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Daniele Najjar
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28.10.2026 18:35Serie A
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30 minuti di protesta: la Curva del Venezia ha deciso di rimanere in silenzio per protesta contro il divieto di trasferta imposto nell'ultima sfida giocata allo stadio Ferraris, contro il Genoa. Clima dunque particolare al Penzo: di fatto si sentono solo i tifosi dell'Inter cantare in questo inizio di gara.
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