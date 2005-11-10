Fiorentina Primavera, buona la prima in Youth e 5-0 al Septemvri Sofia. Andreazzoli: "Bel risultato"

Buona la prima per la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli, che oggi al Viola Park ha iniziato il suo percorso in Youth League battendo nella gara di andata del secondo turno del 'Percorso Campioni' i bulgari del Septemvri Sofia per 5-0. Decisivi nel primo tempo il gol di Croci e la tripletta di Forte a cui nella ripresa è seguito il poker dello stesso Forte che ha fissato il puntaggio sul 5-0. Il ritorno si giocherà in Bulgaria il prossimo 4 novembre.

Le parole di Adreazzoli

Al termine del match, Aurelio Andreazzoli ha parlato alla stampa presente al Viola Park. Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it: "Siamo contenti perché, come avevamo detto in fase di presentazione, era una partita che presentava molte incognite. Intanto, non avevamo tanti elementi a disposizione. Il nostro match analyst ha dovuto lavorare parecchio insieme al direttore per recuperare qualche filmato degli avversari, anche da YouTube. Non avevamo quindi le idee chiare come accade solitamente quando affrontiamo le altre squadre. Non avendo riferimenti precisi, abbiamo dovuto proporre quello che pensavamo potesse essere utile. I ragazzi, come al solito, hanno una capacità eccellente, per la loro età, di recepire i messaggi e trasformarli in campo. Gli chiedi determinate cose e loro, con naturalezza, riescono a metterle in pratica. Siamo contenti perché è come entrare in un posto senza sapere cosa aspettarsi e poi trovare tutto quello che speravi. Il risultato è bello. Sono contento anche per Forte, perché è un ragazzo amabile, molto bravo e disponibile. Dopo Croci, anche lui ha messo la sua firma in questa gara in maniera importante".

Prosegue: "Naturalmente, il risultato non garantisce ancora niente. Oggi in campo c'era anche qualcuno che ha già giocato più di 600 minuti in prima squadra. Bisognerà fare attenzione e disputare una partita seria, considerando che sabato abbiamo un altro impegno importante e che il sabato successivo ci sarà la replica. Abbiamo anche il piacere di avere alcune assenze, perché se i ragazzi sono in prima squadra per noi è sempre una soddisfazione. Significa che hanno un valore che può essere aggiunto".