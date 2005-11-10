Mbangula alla prima da titolare sblocca Milan-Bologna: felsinei avanti dopo 8'
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:42Serie A
autore Gaetano Mocciaro
28.10.2026 18:42Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Bologna avanti dopo 8' con Samuel Mbangula. Pressing vincente di Zortea su Musah sulla trequarti, Pobega prosegue l'azione e serve nuovamente l'esterno destro che va sul fondo e mette in mezzo per il belga che liberissimo in area colpisce e supera Maignan. Primo gol in rossoblù per l'ex Juventus, oggi alla prima da titolare e preferito a Cambiaghi.
Altre notizie Serie A
Oggi
19:20 Serie A
Qualche segnale di ripresa dall'Udinese, meno dal Parma. Ma è 0-0 al termine del primo tempo
19:15 Serie ATMW
TMWLa Lazio ha trovato il suo centravanti e non è Pinamonti: che media gol per Noslin
19:07 Serie A
L'ex Filardi: "Napoli troppo passivo. Hojlund? Gli farei tirare i rigori per ritrovare il gol"
19:02 Serie A
Ancora Cisse, il Milan la ribalta dopo soli 27': 2-1 sul Bologna, doppietta del trequartista
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi