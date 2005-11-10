Malen non si ferma più! Ennesimo lancio di Wesley, l'olandese firma il suo poker
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 19:46Serie A
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21.11.2026 19:46Serie A
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La Roma continua ad essere affamata, trovando anche il quinto gol: lancio di Wesley per Malen, che supera Daffara e insacca a porta sguarnita rendendo il punteggio più rotondo contro uno sconsolato Parma.
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