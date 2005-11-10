"Grazie a Fabio ho imparato prima di tutto ad amare Piacenza, la sua città". Nel corso dell'intervista rilasciata a 7, inserto del venerdì del Corriere della Sera, l'attrice Pilar Fogliati ha raccontato il rapporto con Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina: "Adesso io, romana, cucino i piatti tipici piacentini e sto diventando molto brava. In più, mi sono avvicinata al calcio scoprendo tra l’altro che anche la carriera del calciatore è avvolta nella precarietà".

Fogliati ha risposto con il sorriso alla domanda su come abbia conosciuto il dirigente viola, in passato alla Juventus e al Tottenham: "Me lo chiedono tutti. Niente di romantico, stavolta: una cena a Milano. Banale, eh?".

Infine l'attrice, romana, ha ammesso di aver cambiato leggermente la propria passione calcistica principale, pur ricordando di essere tifosa "della Roma. Ma metà del mio cuore è inevitabilmente viola. Sostengo il progetto, mettiamola così".