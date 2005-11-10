A che punto è la crescita di Nick Woltemade? Luciano Spalletti ha risposto in conferenza stampa sull'attaccante tedesco, chiarendo qual è il suo livello attuale: "È uno che diventa abbastanza energico quando è nello stretto perché trova delle soluzioni e ha sintesi. Non ha questo impatto fisico che potrebbe lasciar vedere però ultimamente ha fatto vedere un miglioramento pratico. Lui si trova bene in quella posizione però deve reggere botta nei duelli. Ha una decisione nel mettere nel suo bagaglio sempre cose nuove e ci riuscirà".

Ekhator l'ha sorpresa?

"Il ragazzo è sicuramente una prospettiva importante. Come si dice sempre, prima di diventare campioni sono stati giovani di buone prospettive e lui è su questo livello. Spero ci faccia vedere la sua condizione fisica ripresa in maniera sempre più presente e poi è chiaro che gli si ritaglierà degli spazi, se li merita è così e non ci si farà condizionare dall'età. Ha la fisicità per la palla addosso, ha la cultura per tenere le mani dell'avversario sulla schiena. Siamo contenti, ho rivisto un nucleo importante di giocatori della Juventus".

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