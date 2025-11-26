Bernardo Silva, parole d'addio? "Concentrato sull'ultima stagione al City, sogno il Mondiale"

Bernardo Silva ha vinto praticamente tutto con il Manchester City e il legame sembrava indissolubile, resistente anche alle offerte più folli. Ieri, però, il centrocampista portoghese ha lasciato intendere che la stagione 2025/2026 potrebbe essere la sua ultima con il club inglese: "Ho sempre sognato di vincere titoli, ma non avrei mai immaginato di conquistare sei Premier League in otto anni", ha detto. "Il calcio mi ha dato più di quanto potessi immaginare, ma non finisce qui: ho grandi ambizioni e voglio continuare ai massimi livelli".

Bernardo ha poi rivelato il suo sogno più grande: sollevare il trofeo iridato con il Portogallo. "Abbiamo un obiettivo chiaro, e ci batteremo per questo. Poi, più avanti, senza fare piani a lungo termine, sono concentrato sulla mia ultima stagione a Manchester City: voglio concludere al meglio, provare a vincere ancora qualcosa con il club che mi ha dato tanto e, successivamente, diventare campione del mondo con la mia nazionale, il sogno di ogni portoghese", ha detto riferendosi alla scadenza del contratto a giugno.

Dal suo arrivo al City, Silva è diventato un elemento fondamentale nello scacchiere dei Citizens, contribuendo non solo con gol e assist, ma anche con la sua leadership silenziosa e la capacità di incidere nei momenti chiave. Il centrocampista classe 1994 lascia così un club con un palmarès straordinario alle spalle, pronto a chiudere il suo capitolo inglese con l’obiettivo di coronare il sogno mondiale, quello che ha ispirato ogni passo della sua carriera.