Manna: "Fortunati a trovare chi ci comprasse Lukaku. Gli auguro comunque il meglio"

Lunga intervista al podcast 'Colpi da maestro' per Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che ha toccato vari aspetti relativi sia al suo lavoro in generale che a quanto sta vivendo nel club azzurro.

La cessione di Lukaku

Per esempio, il dirigente dei campani ha parlato anche della cessione di Romelu Lukaku, partito in estate per trasferirsi al Fenerbahce: "Quando lo abbiamo preso, facciamo tre anni di contratto in un accordo complicato con il Chelsea. Le cose però non vanno mai come prevedi, dovevamo gestire uno stipendio importante, anche poi avendo fatto un investimento su Hojlund. Non è andata come ci aspettavamo la cessione, ma in un mercato complicato riuscire a trovare qualcuno che lo comprasse... Siamo stati fortunati, dai. A lui comunque auguro il meglio, con noi ha vinto lo Scudetto e ci ha dato veramente tanto".

Le polemiche pre-Mondiali

L'occasione è stata propizia anche per tornare sulle polemiche vissute con Lukaku nella seconda parte della scorsa stagione: "La situazione è stata complicata, i calciatori sono un po' egoisti come tutti noi. Lui pensava al Mondiale e a dover recuperare, noi stavamo lottando per un obiettivo vitale come la Champions e qualcosa puoi lasciare per strada. Nel calcio capita".

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