Marchegiani bacchetta Sommer: "Il tiro non era imprendibile: perché ci va con una mano?"

Il derby di Milano va al Milan di Allegri. L'ex portiere, Luca Marchegiani, ha parlato dagli studi di Sky Sport al termine della Stracittadina decisa dal gol di Pulisic.

Queste le sue parole: "Se Sommer ha colpe sul gol del Milan? Il tiro di Saelemaekers non era imprendibile e soprattutto non era un tiro forte. Non è né per posizione né per velocità del tiro particolarmente pericolosa. Lui decide di andarci con una mano sola, parte per deviarla, forse sarebbe stato meglio andarci con due mani per provare a bloccarla. Secondo me è scivolato ed è arrivato abbondante, non arriva come vuole con la punta delle dita per deviarla, quindi ci arriva con il polso. Scivola e va oltre quello che pensava".

Poi sul rigore parato da Maignan a Calhanoglu: "Se Maignan fa un gioco psicologico con Calhanoglu? Tantissimo. Si 'spiazza', mettendosi leggermente a sinistra, invitandolo a tirare dal lato opposto. Visivamente c'è più spazio a destra, ti invoglia a tirare lì. Poi fa un grande intervento".