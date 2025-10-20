TMW Marco Simone applaude il Milan da Monte Carlo: "Bravo Allegri, ha riportato i rossoneri al top"

Oggi allenatore del Monaco United Women’s Football Club, l'ex attaccante rossonero Marco Simone ha parlato anche del Milan primo in classifica nell'intervista concessa a TMW questa mattina.

Di seguito le sue dichiarazioni, tra attualità monegasca e italiana: "In questo periodo non sto seguendo molto la Serie A italiana, perché sono molto concentrato sul mio progetto con il Monaco United Women’s Football Club. È un’avventura che mi appassiona ogni giorno di più. Per quanto riguarda il primo posto in classifica del Milan, non posso però che essere contento e fare i complimenti al mister Allegri e a tutto lo staff. Sono davvero felice che sia riuscito a rimettere il Diavolo in vetta e che stia continuando a togliersi soddisfazioni personali: riportare subito la squadra a questo livello è senza dubbio qualcosa di gratificante".

