Napoli, l'ex tecnico di Vergara: "Lo rischieri con la Juventus, con Elmas ha perso spazio"

Nel Napoli che ha superato - dopo una serie corposa di calci di rigore - la prova Cagliari agli ottavi di Coppa Italia, ha avuto spazio il giovane Antonio Vergara. Schierato titolare da Antonio Conte, il classe 2003 ha risposto con un assist per il gol del momentaneo vantaggio da parte di Lorenzo Lucca, nel primo tempo.

Chi Vergara lo conosce bene è l'allenatore Giorgio Di Vicino, che ha lavorato sia con lui che con Ambrosino in passato. Nel corso di un'intervista rilasciata a Stile TV, Di Vicino ha preso posizione: "Posso sembrare di parte e non me ne voglia Elmas, ma non lo avrei preso per dare più spazio a Vergara. Con l’arrivo di Elmas, Vergara ha trovato poco spazio, ma ha tutte le possibilità di fare bene e crescere".

Sulla possibilità di vedere Vergara in un ruolo da regista, ha poi aggiunto: "Lobotka fa un lavoro importante, dà sicurezza alla squadra, ha abilità anche di palleggio, giocando a due come ieri, Vergara ci può stare, lo può fare, ma a 3, davanti alla difesa non so se può rendere anche perché è più una mezzala". Di fronte intanto c'è la sfida alla Juventus, ma il tecnico spiega: "Vergara lo rischierei contro la Juventus, insieme a McTominay nel centrocampo a 2 con una difesa a 3. Gliela darei questa bella responsabilità".