Dalle ultime voci di mercato su Lookman al punto su Bennacer: le top news delle 18

Assenza forzata per il Bologna di Vincenzo Italiano, in campo alle 18 nella sfida degli ottavi di finale con il Parma in Coppa Italia. Nicolò Casale, infatti, non è disponibile a causa di una sindrome influenzale. Al centro della difesa, nello schieramento ufficiale dei rossoblù, c’è la coppia formata da Lucumì e Heggem.

Il Galatasaray pronto a tornare alla carica per Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Caughtoffside infatti, il club turco avrebbe messo sul piatto un ingaggio da quasi 6 milioni di euro a stagione per l'attaccante nigeriano. Tuttavia il Gala deve scontrarsi con le richieste dell'Atalanta: la Dea valuta il giocatore almeno 55 milioni di euro e questo complica i piani del club turco. A rendere tutto più difficile per il Galatasaray è l'elevata concorrenza per il giocatore: Lookman infatti piace ai top club di Serie A, Premier League e Liga.

Il contratto di Ismael Bennacer scadrà il 30 giugno del 2027. Il problema è che il Milan potrebbe riabbracciarlo per un'ultima stagione, dopo avere fatto scelte diverse in materia contrattuali e soprattutto di prestazioni. Oramai fuori dalle idee per il futuro, Bennacer è finito alla Dinamo di Zagabria. In prestito con diritto di riscatto, Bennacer non sta facendo poi così male, almeno in campionato. Nove presenze da titolare su undici, mentre in Europa League non è stato inserito in lista, dunque non è mai stato convocato. Sembra complicato, anche pensare a un'eventualità del genere, se non altro per il contratto che ha in essere per un'altra stagione (leggi qui i dettagli su Bennacer).

(ANSA) - CAGLIARI, 04 DIC - Cagliari ancora con il dubbio Mina per la gara di domenica 7 dicembre con la Roma alla Domus. Il difensore colombiano non ha partecipato alla trasferta di Napoli: proverà come al solito a stringere i denti, ma saranno gli ultimi allenamenti di domani e sabato a stabilire se ci sono le condizioni per il suo ritorno in campo contro la squadra di Gasperini. Oggi si è limitato al personalizzato con Mazzitelli.

Nessun problema per Palestra e Folorunsho: anche loro hanno saltato la Coppa Italia, ma soltanto in via precauzionale per smaltire qualche acciacco. Dovrebbe farcela anche Felici, reduce da una botta alla spalla al Maradona. Poche speranze invece per Mazzitelli, ancora alle prese con un infortunio. La squadra è tornata ad Assemini dopo la sconfitta ai rigori contro il Napoli. Allenamento soft per chi è stato utilizzato in Coppa Italia e seduta standard per tutti gli altri. Se non dovesse recuperare Mina, Pisacane potrebbe optare per l'arretramento sulla linea della difesa di Deiola come contro la Juventus. Oppure potrebbe riproporre, come successo a Napoli, Luperto a destra affiancato da Obert.

Qualche dubbio in mediana, mentre davanti la coppia d'attacco dovrebbe essere quella composta dai bomber (tre gol a testa) rossoblu Esposito e Borrelli. (ANSA).