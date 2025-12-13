Parma-Lazio, quanti episodi dubbi. Marelli: "Manca un altro rosso per i biancocelesti"

Tanti, tantissimi episodi dubbi in Parma-Lazio. A cominciare dall'espulsione comminata a Zaccagni sul finale di primo tempo. Ad analizzare tutto è Luca Marelli, ex arbitro, intervenuto al microfono di DAZN: "È un intervento rischioso, ma manca il contatto pieno con la pianta del piede, è più l'esterno del piede che va sulla tibia dell'avversario. Dal campo probabilmente 99 arbitri su 100 avrebbero dato il cartellino rosso, ma sarebbe stato più corretto un cartellino giallo per imprudenza, per me il rosso è eccessivo. Ma se fossi stato il VAR io non sarei potuto intervenire".

Marelli si sofferma poi sull'episodio dell'espulsione a Basic per fallo di reazione su Estevez: "Il rosso secondo me è corretto perché, oltre al gesto di reazione di Basic a pallone lontano, c'è il particolare: il pugno chiuso di Basic e il colpo al costato. A mano aperta si poteva pensare anche a qualcosa di differente, come un modo per divincolarsi, invece il pugno chiuso vuol dire che Basic ha voluto caricare il colpo".

Infine l'ex arbitro si sofferma su un altro episodio da potenziale espulsione: "E poi manca un'espulsione, la più chiara tra tutte. Cancellieri viene ammonito, ma colpisce l'avversario quasi all'altezza del ginocchio. Sarebbe stato cartellino rosso ed è un episodio da VAR, si doveva richiamare l'arbitro all'on-field-review. Cancellieri va diretto sulla gamba, è un episodio da VAR".