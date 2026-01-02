Maresca diventa un affare per tutte le panchine d'Europa. Ma non in Italia

Enzo Maresca ha detto addio al Chelsea. Dopo una Conference vinta, dopo avere battuto il Paris Saint Germain nella finale del Mondiale per Club, è stato decisivo il piazzamento in campionato: quinto posto a meno due dal Liverpool, ma con una partita in meno e la sensazione che nelle ultime settimane non stia andando tutto per il verso giusto, anzi. Solo due le vittorie nelle otto partite di dicembre, con i tifosi avversari a deriderlo e tre partite importanti tra Manchester City, Arsenal e Napoli.

Sarà quindi un'occasione per tutte le squadre di alto livello. Probabilmente non per le italiane, perché nessuno dei nostri club sta cercando un allenatore. Tutti quanti hanno cambiato da pochissimo, tra Juventus, Milan e Inter, oppure Roma, Atalanta, Bologna e Como. Va anche detto che ha un contratto lunghissimo, fino al 30 giugno del 2029.

Questo il comunicato di addio del club per Maresca. "Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi. Durante la sua permanenza al club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nel Mondiale per Club FIFA. Questi traguardi resteranno una parte importante della storia recente del club e lo ringraziamo per il contributo dato alla società. Con diversi obiettivi ancora in gioco in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento possa offrire alla squadra la migliore possibilità di rimettere la stagione sui giusti binari. Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro".