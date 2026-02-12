De Zerbi torna in Premier? United in cima alle sue preferenze, ma occhio al Tottenham

Roberto De Zerbi potrebbe tornare clamorosamente in corsa per la panchina del Tottenham dopo aver lasciato il Marsiglia, in seguito all’esonero di Thomas Frank.

La sconfitta contro il Newcastle United martedì scorso è stata fatale per l’allenatore danese, sollevato dall’incarico dopo appena 13 vittorie in 38 partite alla guida degli Spurs. Un rendimento ritenuto insufficiente dalla dirigenza londinese, che ha deciso di cambiare rotta per provare a rilanciare il progetto tecnico.

Parallelamente, anche De Zerbi ha chiuso la sua esperienza in Ligue 1 dopo il pesantissimo 5-0 subito contro il Paris Saint-Germain nel weekend. Una battuta d’arresto che ha segnato la fine del rapporto con il club francese, aprendo nuovi scenari per il tecnico italiano.

Già a gennaio erano emerse indiscrezioni su un interesse del Tottenham nei confronti dell’ex allenatore del Brighton, molto apprezzato in Premier League per il suo calcio propositivo e offensivo. Ora, con la panchina nuovamente libera, i tempi potrebbero coincidere per un suo ritorno in Inghilterra.

Se inizialmente la priorità di De Zerbi sembrava essere quella di attendere un’eventuale chiamata del Manchester United, le ultime voci indicano una maggiore apertura verso l’opzione Tottenham. Per gli Spurs si tratterebbe di una scelta ambiziosa, puntando su un allenatore con idee chiare e già rodato nel calcio inglese. Il casting per la nuova guida tecnica è ufficialmente iniziato, e il nome di De Zerbi torna prepotentemente al centro delle discussioni. Lo riporta TEAMtalk.