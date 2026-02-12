Tottenham, clamoroso ritorno in panchina? Solo in estate, ora tentativo per Keane e De Zerbi

Il Tottenham potrebbe nominare un allenatore ad interim la prossima settimana. L'obiettivo primario, secondo quanto rivelato dal Daily Express, sarebbe di pazientare i mesi rimanenti in stagione con un traghettatore per riportare a casa Mauricio Pochettino in estate. Thomas Frank è stato esonerato ieri, dopo aver faticato a soddisfare la dirigenza degli Spurs in Premier League, con cinque punti di vantaggio solamente sulla zona retrocessione.

Un potenziale ritorno del tecnico argentino tuttavia è complicato per via della carica da CT degli Stati Uniti che attualmente riveste, ma l'idea sarebbe di aspettare Pochettino fino al termine del Mondiale per poi dare il via al corteggiamento serrato. Secondo quanto rivelato invece da The Telegraph, altro tabloid autorevole in Inghilterra, Robbie Keane sarebbe un nome discusso dal board del Tottenham e vorrebbe confermare la nomina entro lunedì, eppure l'ex attaccante degli Spurs per otto anni non sembrerebbe così disposto ad accettare una posizione temporanea dopo il suo arrivo sulla panchina del Ferencvaros.

Il 45enne ha rinnovato il contratto con il club ungherese a dicembre, dopo aver vinto il titolo la scorsa stagione. Una suggestione che rimane, mentre sono in corso valutazioni da parte del club di Premier League. Oltre ai precedenti nomi è emerso anche quello di Roberto De Zerbi, fresco di risoluzione del contratto con il Marsiglia, ma secondo Sky Sports UK non sarebbe intenzionato a legarsi a un altro club nell'immediato, preferendo prendersi una pausa.