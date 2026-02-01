Juventus, Kelly: "Dobbiamo essere attenti. Parma difficile da gestire"
Lloyd Kelly è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo di Parma-Juventus, parlando della ripresa che attende i bianconeri. La Juventus è avanti 2-0 al Tardini all'intervallo:
Siete avanti 2-0, tanti ammoniti, dovete esser attenti:
"Dobbiamo essere attenti, rimanere concentrati e non concedere tanti falli. Dobbiamo fare attenzione a quello che facciamo, l'avversario sarà difficile da gestire".
