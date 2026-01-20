“Io senza famiglia, il calcio mi ha salvato”. La Stampa apre con le parole di Kelly

L'edizione odierna de La Stampa mette in prima pagina un’intervista fatta con il difensore della Juventus Lloyd Kelly. Tanti gli argomenti trattati nel corso del colloqui con l’inglese, dal suo primo anno alla Juventus, al rapporto con i compagni e con l’allenatore, fino a temi più personali come appunto il virgolettato messo in prima pagina.

Dopo un inizio complicato con il calcio italiano, Kelly in questa stagione si è a poco a poco preso la maglia bianconera finendo con il diventare uno dei calciatori maggiormente migliorati dalla ‘cura Spalletti’, come ammesso anche da lui stesso nel post partita del ko alla Domus Arena contro il Cagliari: “Penso che questa sia la stagione dove sono cresciuto. Avevo da imparare, ora mi sto divertendo e il bello deve venire".