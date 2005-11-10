Il medico della Lazio: "Marusic e Rovella sono in campo. Gudmundsson? C'è cautela"

Pietro Monachino, medico sociale della Lazio, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, facendo il punto della situazione degli infortunati Marusic, Rovella e Gudmundsson: "Direi che sta andando molto bene perché sono tutti e tre in campo. Oggi hanno fatto un lavoro differenziato, soprattutto Albert, visto che siamo un mese dal trauma, quindi abbiamo ancora un paio di settimane differenziato totale. Marusic e Rovella, invece, hanno fatto una grossa parte di lavoro conl gruppo e poi una parte di differenziato nella fase finale, ma sono ormai totalmente in campo".

L'aggiornamento su Gudmundsson

Monachino prosegue parlando così dell'islandese: "Su Albert avremo ancora un po' più di cautela perché i tempi lo richiedono: siamo adesso a un mese dal trauma, quindi credo che le prossime due settimane saranno quelle un po' più da monitorare. Siamo rientrati da Sassuolo con qualche acciacco, perché qualche botta c'è stata, però sono state riassorbite, quindi direi nel complesso tutto bene.

C'è grande prudenza e anche nella gestione. Come abbiamo detto più volte, ci riuniamo tutte le mattine prima con il calciatore e poi con lo staff tecnico, quindi ogni scelta viene ponderata con molta attenzione. Stiamo avendo i risultati che volevamo".