Milan, 100 milioni a rischio senza Europa. Rivoluzione Napoli a gennaio: le top news delle 13

Sui giornali di oggi sabato 7 novembre un grosso focus è riservato al momento del Milan. Dopo la sconfitta contro il Ferencvaros il percorso in Europa si è complicato non poco. Se dovesse arrivare l’eliminazione dall’Europa League e non dovesse invece arrivare l’accesso in Champions League in campionato, per il club rossonero si prevedono almeno 100 milioni di euro di perdite. In quanto alla prima competizione, arrivare alla fine porterebbe 40 milioni nelle casse del club, mentre il mancato accesso alla Champions priverebbe i rossoneri di ben 60 milioni. Da qui la furia di Ruben Amorim che si è sfogato con la squadra, soprattutto contro alcuni singoli.

Rivoluzione Napoli, Il Como guarda al futuro

Aria di rivoluzione in casa Napoli. Ieri Aurelio De Laurentiis era a Castelvolturno e ha ribadito la fiducia al tecnico Massimiliano Allegri, ma sempre legata ai risultati. In caso di addio il nome sondato è quello di Sergio Conceiçao. A gennaio in partenza diversi giocatori come Anguissa, Lucca e Lang.

Domani gli occhi saranno invece puntati su Inter-Como, sfida tra due diversi modelli di business e tra due diverse filosofie. L’Inter affronta Nico Paz e Fabregas, due figure che avrebbe voluto a Milano. Intanto il presidente lariano Mirwan Suwarso svela i modelli: “Se parliamo di scouting e mercato, ovviamente Brighton e Brentford sono diventati i modelli che tutti osservano. Ma noi partiamo dal DNA. Qual è il nostro calcio? Come vogliamo giocare?", ha spiegato Suwarso. La risposta è chiara: "Per quanto riguarda il DNA calcistico, vogliamo diventare come il Barcellona. Vogliamo avere quella mentalità: desiderare il pallone, pressare alto, avere possesso e proporre un calcio attraente".