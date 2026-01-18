Milan, 20 gare senza sconfitte: con Allegri il Diavolo corre come ai tempi di Capello

Il Milan continua la sua corsa in campionato e, con la vittoria per 1-0 sul Lecce firmata da Niclas Fullkrug, raggiunge un traguardo storico: i rossoneri - come raccolto da una statistica di Opta - sono imbattuti da 20 partite consecutive in questa Serie A, con un bilancio di 12 vittorie e 8 pareggi. Un risultato che mancava da oltre trent’anni e che riporta alla memoria il Milan dominante di Fabio Capello, capace tra settembre 1992 e marzo 1993 di restare imbattuto per 23 gare (17 vittorie e 6 pareggi).

Il successo contro il Lecce non è stato semplice. A San Siro, il Milan ha dovuto pazientare a lungo contro una squadra compatta e ben organizzata, riuscendo a trovare il gol decisivo solo nell’ultimo quarto d’ora. A fare la differenza è stato Fullkrug, entrato dalla panchina e immediatamente decisivo con un colpo di testa che ha sbloccato una partita complicata, confermando l’importanza delle rotazioni e delle soluzioni a gara in corso.