Milan a caccia di occasioni: il punto sul mercato rossonero a due settimane dal gong

In attesa di capire come si muoverà la trattativa per il rinnovo di contratto di Mike Maignan, il Milan porta avanti sottotraccia le operazioni di calciomercato, sia in entrata che in uscita. "Sicuramente saremo attenti sul mercato e, se ci sarà qualcosa che ci può aiutare, lo faremo senz'altro. Per ora siamo a posto così", ha detto nelle scorse ore il direttore sportivo rossonero Igli Tare.

La priorità per quel che riguarda le entrate sembra essere sempre rivolta verso un difensore da aggiungere al pacchetto. Quel Federico Gatti che Allegri ben conosce sarebbe il preferito, ma al momento non sembrano esserci le basi per intavolare una trattativa di questo tipo con la Juventus. Occhi allora puntati su Brighton, dove gioca l'ex Verona Diego Coppola. Restano in Inghilterra, quello di Marcos Senesi può diventare un'occasione, vista la scadenza del suo contratto col Bournemouth in estate. Più difficile arrivare a Mario Gila della Lazio, almeno in inverno.

In attesa di capire quali potrebbero essere eventuali movimenti in uscita, da Loftus-Cheek a Nkunku, il Milan sta continuando a lavorare per abbassare le richieste del Partizan per Andrej Kostic, giovane centravanti classe 2007 per il quale i rossoneri avevano messo sul piatto 4-5 milioni nelle scorse settimane. Pochi per convincere i serbi, ma abbastanza per capire le intenzioni del Milan in questo senso.