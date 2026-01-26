Milan, allacciati i contatti per un giovane talento del Bayern
TUTTO mercato WEB
Nome nuovo in entrata per il Milan, pronto a prendere un giovane prospetto. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il club ha allacciato i contatti col Bayern Monaco per il croato Ljubo Puljic, difensore centrale classe 2007.
Nazionale Under 19 (12 presenze e un gol), Puljic è in Baviera da due anni e in questa stagione sta giocando per il Bayern II che milita in Regionalliga, il quarto livello della piramide calcistica tedesca.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile