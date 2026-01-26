Il Milan tiene d'occhio Gila già per gennaio. Più probabile l'affondo a giugno

Il Milan lavora all'acquisto di Mario Gila della Lazio in vista del mercato estivo, sfruttando il contratto in scadenza nel 2027, lo riporta MilanNews.it che evidenzia come al momento sia molto complicato anticipare l'operazione già a gennaio. Questo perché la Lazio in questo momento è attiva sul fronte cessioni di altri giocatori, con la situazione Romagnoli in stand-by.

Non sono solo i rossoneri interessati a Gila e nel caso la Lazio dovrà corrispondere al Real Madrid una grossa percentuale, che dovrebbe essere del 50%, sulla cifra incassata. Classe 2000, Gila è alla Lazio dal 2022 e ha il contratto in scadenza nel 2027. In questa stagione il giocatore ha raccolto 22 presenze, fra campionato e Coppa Italia.