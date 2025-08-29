Milan, Allegri: "Mercato? Priorità erano i tre punti, la società porta solo qualità in rosa"

Prima vittoria del nuovo ciclo sulla panchina del Milan per Massimiliano Allegri, che ha commentato così il 2-0 rifilato al Lecce ai microfoni di DAZN: "La squadra è rimasta dentro la partita dall'inizio alla fine, nonostante i gol annullati. Abbiamo rischiato poco, ma comunque potevamo fare meglio. Questo è già un primo passo per la stagione".

Primo tempo con una soluzione in profondità che ha funzionato.

"Sicuramente con Modric in campo è più semplice, sia per le sue qualità calcistiche, sia umane. Nella ripresa, abbiamo cambiato le giocate e abbiamo avuto la meglio su un ottimo Lecce".

Gimenez oggi ha convinto?

"Potremo giocare anche senza attaccante. Gimenez ha giocato bene, è solo da venti giorni con noi e sono contento di lui, come di tutta la squadra".

Il modulo resterà questo?

"I giocatori dovevo conoscerli, pensavamo di tornare ad altri moduli. Da quando ho iniziato ad allenare, difficilmente ho iniziato con un modulo e ho finito con lo stesso".

Il difensore manca?

"La priorità era la vittoria di oggi, la società poi si impegna per portare qui giocatori importanti: sono arrivati giocatori di qualità, noi dobbiamo pensare a dare il nostro meglio e a portare il risultato a casa".

Ha visto più attenzione in campo?

"C'è stata molta più attenzione, anche in situazioni in cui potevamo sbagliare. La reattività avuta sulle palle a metà o in area è importante, dobbiamo sicuramente migliorare".