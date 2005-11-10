Pallone d'Oro, Yamal è il miglior giovane talento: "Ma avrebbe dovuto vincerlo Cubarsì"

"Un onore essere qui, avrei voluto condividere questa serata e questo premio con Cubarsì, lo avrebbe meritato. Per me è il terzo premio, ringrazio il club e la nazionale". Arriva il primo premio della serata di gala in quel di Londra per il Pallone d'Oro 2026. È Lamine Yamal a vincere il Trofeo Kopa per il miglior talento Under 21, per la terza volta consecutiva. "Avrebbe dovuto vincerlo Cubarsì", ha sottolineato più volte il fenomeno spagnolo del Barcellona prima di lasciare il palco.

Yamal si è classificato al primo posto davanti allo stesso Cubarsì (Barcellona), a Diomande (Real Madrid), a Karl (Bayern Monaco) e a Zayre-Emery (PSG).