Pallone d'Oro, Yamal è il miglior giovane talento: "Ma avrebbe dovuto vincerlo Cubarsì"
autore
Tommaso Bonan
Tommaso Bonan
Oggi alle 22:20Serie A
autore Tommaso Bonan
26.10.2026 22:20Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
"Un onore essere qui, avrei voluto condividere questa serata e questo premio con Cubarsì, lo avrebbe meritato. Per me è il terzo premio, ringrazio il club e la nazionale". Arriva il primo premio della serata di gala in quel di Londra per il Pallone d'Oro 2026. È Lamine Yamal a vincere il Trofeo Kopa per il miglior talento Under 21, per la terza volta consecutiva. "Avrebbe dovuto vincerlo Cubarsì", ha sottolineato più volte il fenomeno spagnolo del Barcellona prima di lasciare il palco.
Yamal si è classificato al primo posto davanti allo stesso Cubarsì (Barcellona), a Diomande (Real Madrid), a Karl (Bayern Monaco) e a Zayre-Emery (PSG).
Altre notizie Serie A
Oggi
23:27 Serie A
Pallone d'Oro, Quinones fa la storia: è il primo finalista a non aver mai giocato in Europa
23:24 Serie A
Miglior attaccante dell'anno, vince Harry Kane: "La miglior stagione della mia carriera"
22:47 Serie ATMW
TMWUn premio annunciato: De la Fuente miglior allenatore, con lui la Spagna è rinata
22:41 Serie A
Dopo il Mondiale, lo spagnolo De la Fuente vince il Pallone d'Oro degli allenatori. E cita Marco Aurelio
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi