Ronaldo dal Londra non si sbilancia: "Pallone d'Oro? Io lo darò... ma non so chi sarà"

"Si vede che è una bella serata, sono tutti carichi. Kane, Yamal e Mbappe per la vittoria finale? Sono tutti grandi rappresentanti del calcio, non voglio sparare un nome. Io lo darò... ma non so chi sarà". Parla così Ronaldo, il fenomeno brasiliano presente a Londra per la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro, giunto alla sua 70esima edizione.

Vincitore del Pallone d'Oro nel 1997 e nel 2002, Ronaldo concede ai microfoni di Dazn anche una brevissima battuta sul derby tra Milan e Inter, in programma sabato 31 ottobre: "Sempre una bellissima partita, sarò davanti alla tv per guardarla. Sono due squadre belle da seguire".