Pallone d'Oro 2026, il ct della Spagna Luis de la Fuente è il miglior allenatore dell'anno
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Luca Bargellini
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26.10.2026 22:23Serie A
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Mikel Arteta dell'Arsenal, Unai Emery dell'Aston Villa, Vincent Kompany del Bayern Monaco, Luis Enrique del PSG e Luis de la Fuente ct della Spagna sono i cinque allenatori a giocarsi il premio come "Miglior tecnico 2026".
A spuntarla è stato Luis de la Fuente, selezionatore delle Furie Rosse reduce dalla vittoria del Mondiale la scorsa estate.
Curiosità: dei cinque candidati ben quattro erano spagnoli. L'unica eccezione è rappresentata dal tecnico del Bayern.
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