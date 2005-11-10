Le parole di Fabregas e le ultime sulle elezioni FIGC: le top news delle 22

"Domani con il Torino sarà una gara molto importante, la nostra quarta nel giro di dieci giorni". Cesc Fabregas ha presentato la trasferta infrasettimanale del Como contro il Torino, in programma domani - martedì 27 ottobre e valida per la nona giornata di Serie A - soffermandosi sulla preparazione della squadra e sulla gestione dei numerosi impegni ravvicinati. "Affronteremo una squadra che viene da tre vittorie di fila e che avrà quindi molto entusiasmo - ha continuato Fabregas ai canali ufficiali del club lariano -. Dovremo rimanere concentrati per tutti i novanta minuti e gestire al meglio ogni fase di gioco. Ho visto i ragazzi sul pezzo in questi due giorni dopo la vittoria col Sassuolo, dobbiamo continuare così".

"L'entità della squalifica è inaccettabile, inevitabile dunque il ricorso". Il legale del Napoli, l'avvocato Mattia Grassani, spiega così all'ANSA le motivazioni che hanno portato al ricorso urgente contro i due turni di stop comminati dal giudice sportivo al tecnico Massimiliano Allegri. "Una volta letta la decisione, è stato immediatamente proposto ricorso con procedura di urgenza avverso la squalifica di 2 giornate oltre all'ammenda inflitta dal giudice sportivo ad Allegri - commenta Grassani - in ragione del doppio impegno infrasettimanale e del prossimo weekend della prima squadra del Napoli. Siamo in attesa di estrarre copia del rapporto dell'arbitro, del 4/o ufficiale di gara e della procura federale che sono le tre fonti di prova su cui si basa la sanzione" del giudice di primo grado. "Il ricorso verosimilmente verrà discusso tra giovedì e venerdì. In modo tale che se ci dovesse essere una riduzione, Allegri potrebbe scendere in campo in occasione della gara con la Juventus", conclude Grassani.

Adriano Galliani si è ufficialmente tesserato come dirigente accompagnatore per l'Enotria 1908, una società dilettantistica di Milano. Lo apprende l'ANSA. È un passaggio formale, necessario per la candidatura dell'ex amministratore delegato di Milan e Monza alla presidenza della Figc. Intanto c'è attesa per il vertice informale in programma domani tra i club indecisi di Serie A. Una decina di società è al bivio, tra l'appoggiare nuovamente Giovanni Malagò oppure virare sul senatore di Forza Italia.