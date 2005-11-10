Rodri: "Spero che il Pallone d'Oro lo vinca uno spagnolo. Ho detto a Yamal di divertirsi"

Rodri, Pallone d'Oro 2024, è intervenuto ai microfoni di DAZN dal London Palladium dove si terrà l'assegnazione del Pallone d'Oro 2026. Lo stesso ex Manchester City e Barcellona è tra i dieci finalisti.

Le parole di Rodri

"È sempre speciale essere qui, per di più dopo un anno difficile con diversi infortuni. Essere ancora qui significa che posso ancora alzare il livello. Chi lo merita quest'anno? Non sono io a doverlo dire, tutti sono incredibili e lo meritano tutti. Spero lo vinca uno spagnolo...", ha dichiarato il capitano della Spagna campione del mondo.

L'ex Manchester City ha aggiunto un commento su Lamine Yamal, suo compagno sia al Barça sia nella Roja, ma soprattutto tra i tre grandi favoriti per la vittoria del Pallone d'Oro questa sera: "Ho detto a Lamine di non pensare troppo e di divertirsi, deve solo godersi la cerimonia".