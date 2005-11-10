Milan, Amorim: "Il supporto di Cardinale è fondamentale. Non voglio deludere lui e la gente"

Al termine del derby contro l'Inter vinto per 3-1, il tecnico del Milan Ruben Amorim ha parlato del supporto di Cardinale ai microfoni di CBS Sports Golazo: "È fondamentale - riporta Milannews.it -. È fondamentale soprattutto perché la gente capisca che non cambieremo il progetto, qualunque cosa accada: questa è una bella sensazione da provare come allenatore.

Ma non sono ingenuo e capisco che devo anche vincere le partite, perché tutto questo supporto mi dà anche una grande responsabilità. Non voglio deludere queste persone che mi sostengono così tanto, in special modo il signor Cardinale.

Quindi questo è davvero importante ed è davvero importante essere molto chiari con il progetto e con le persone, perché la gente è intelligente, i tifosi sono intelligenti. Se percepiscono che c'è fiducia qualunque cosa accada nel nostro percorso, credo che questo non possa che aiutare il club"