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Milan, Cardinale sul nuovo stadio: "E' il nostro omaggio alla storia di questa città"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 09:37Serie A
01.11.2026 09:37Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di CBS Sports Golazo, il patron di RedBird e del Milan Gerry Cardinale ha parlato del nuovo stadio: "Quello che abbiamo cercato di fare con il nuovo stadio è essere all'altezza del nome e della tradizione di questo impianto - riporta Milannews.it -. Questo è San Siro, ma è anche 'La Scala del Calcio', il teatro dell'opera del pallone. Quando si guarda il design del nuovo stadio, quelle linee maestose e slanciate all'esterno richiamano i grandi drappeggi e sipari de La Scala. È il nostro omaggio alla storia di questa città".

Come sei riuscito a sbloccare la situazione stadio?
"È stata una collaborazione incredibile, una vera partnership con il nostro presidente Paolo Scaroni e con il Sindaco. È straordinario perché tutti mi dicevano che qui in Italia è impossibile fare uno stadio. L'ultimo grande stadio costruito in Italia è stato nel 2011 a Torino, da circa 40.000 posti. La cosa straordinaria del nostro progetto è che sarà uno stadio da 75.000 posti e contiamo di completarlo prima degli Europei del 2032. Sarà una cosa grandiosa per tutta l'Italia"

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