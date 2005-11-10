Milan, Amorim: "Cardinale vuole lo scudetto, vincerlo al primo anno è difficile ma..."

Ruben Amorim, tecnico del Milan, commenta ai microfoni di DAZN il derby vinto per 3-1 contro l’Inter: "Sono felice di molte cose, la partenza è stata molto buona. La pressione è stata subito forte, siamo migliorati rispetto alle altre gare: è stata una buona gara, non ottima ma è stata una notte straordinaria per i nostri tifosi. Modric ci ha dato una grossa mano nella gestione con le sue qualità, abbiamo concesso qualcosa ma la squadra non ha cambiato atteggiamento dopo essere andata in vantaggio".

Le scelte di mercoledì erano in funzione del derby?

"Penso che sia stata una partita completamente differente, la squadra era arrabbiata per la precedente gara e sono cambiate anche le caratteristiche di chi era in campo rispetto al Bologna. Fa una grande differenza avere avuto a disposizione Gila, Rabiot e Moreira".

Che emozione ha provato questa sera?

"Ogni derby è diverso dagli altri, l'ambiente è stato speciale. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi e contento anche per i tifosi, ci saranno altre notti come queste che fanno parte del percorso di questa squadra".

Quanto alto può volare questo Milan?

"Possiamo diventare una squadra molto forte, Cardinale ha detto che vuole vincere lo scudetto ma sappiamo che è molto difficile vincere alla prima stagione".