Milan, Bartesaghi: "Dobbiamo giocare come sempre, servirà l'atteggiamento giusto"
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida col Sassuolo, lunch match della 15^ giornata di Serie A: "Sono un po' scaramantico, ho le mie cose da fare prima della partita, però dobbiamo entrare in campo come sempre. Bisogna avere in ogni partita l'atteggiamento giusto, stare sereni e dare il massimo".
Che regali hai fatto per il Secret Santa?
"Ho regalato un maglione a Jashari per dargli il benvenuto, mi ha detto che gli è piaciuto e mi fa piacere".
