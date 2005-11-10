Che sorpresa Lontani nel Parma, l'ex tecnico Locatelli: "Futuro da top club"

Terzo gol in campionato e quinto stagionale per Simone Lontani nel sorprendente successo per 3-0 del Parma contro l'Atalanta. Il classe 2008 si sta mettendo in mostra come una delle sorprese assolute sia fra le fila gialloblu, che nel campionato italiano in generale, tanto da essersi meritato la convocazione nella Nazionale di Mancini.

Parma, parla l'ex tecnico di Lontani

L'ex tecnico di Lontani ai tempi in cui militava nel Cavalluccio, Luca Locatelli, ha parlato di lui in una intervista rilasciata ad Europacalcio.it “Simone (Lontani, ndr) era un bambino con delle qualità superiori alla media, è stato bravo e ha sempre avuto tanta voglia di crescere", le sue parole. "Dopo il Cesena è andato al Milan, ovunque è stato ha sempre voluto dimostrare sul campo di essere il migliore del gruppo. Anche oggi al Parma lo sta dimostrando, ogni domenica ha e si procura occasioni da gol", fa notare.

"Lunedì sera ha segnato all’Atalanta una rete da giocatore forte, prima saltando benissimo l’uomo e poi gonfiando la rete con una conclusione chirurgica. Sta facendo un grande percorso e ha tutte le carte in regola per fare una grande stagione“, ha poi aggiunto.

Parlando del suo futuro e della crescita che potrà avere, Locatelli ha spiegato come il ragazzo dovrà prima pensare a non correre troppo con l'esaltazione: “Sta vivendo un momento meraviglioso. Deve rimanere con i piedi per terra e fare un passo alla volta, e soprattutto continuare ad essere la persona che è", ha spiegato. E ha concluso: "Parma è un’ottima piazza per crescere e trasmetterti sicurezza, e Simone si sta prendendo carico della squadra perché gioca già come un leader. Ha una maturità che non è facile trovare in tutti i ragazzi di diciotto anni. È presto per parlare di futuro o altro, ora deve solo guardare di partita in partita e far tesoro della fiducia che Gilardino ha in lui. Chiaro che se continua così, in futuro potrà ambire a un top club, italiano o straniero. Io sono orgoglioso di lui".