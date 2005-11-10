Fantacalcio, top & flop della 9ª giornata

Terminata la nona giornata, ecco i top e flop della giornata al fantacalcio.

TOP

Mbangula: giocatore all'esordio stagionale, impiegato inaspettatamente da punta e che esce da San Siro con una clamorosa tripletta. Gol molto semplici frutto di un grande lavoro di squadra. Non è un bomber e mai lo sarà però viste le difficoltà di Piccoli e Dovbyk è tutt'altro da escludere che Palladino lo riproponga nelle vesti di punta. Fantavoto 18.

Noslin: prosegue il momento magico della Lazio e di riflesso anche quello dell'attaccante olandese che da riserva annunciata si è preso il posto ed è già a 4 gol e 2 assist in 7 presenze. Obbligatorio approfittare di questo trend per schierarlo fino a che il rendimento sarà questo. Fantavoto 14.

Birligea: entra a risultato ampiamente acquisito e partecipa alla festa con una doppietta. Sinceramente è difficile da pensare che in una squadra così rodata e con ruoli definiti come quella di Alvini possa trovare più spazio di questo, quindi è più da considerare questi due gol come un evento estemporaneo. Fantavoto 13.5.

FLOP

Bernabè: il Parma poteva vincere la sua prima partita con Gilardino in panchina ma si va a schiantare contro Okoye che neutralizza il rigore del calciatore spagnolo. Difficoltà generali, posizione arretrata da regista puro e ora il rigore sbagliato, sembra che non sia proprio la sua stagione. Fantavoto 2.

Bartesaghi: dopo la grande prova di Udine, parte bene ma nel secondo tempo si spegne come tutta la squadra, è protagonista dello sfortunato autogol del 2-2 ma poco cambia se non per il fantavoto. Resterà da capire se con il rientro di Moreira verrà riportato sulla linea dei difensori oppure verrà confermato alto con il belga a destra. Fantavoto 3.

Cambiaso: partita da dimenticare di un difensore che si è completamente perso da due anni a questa parte. Al momento è impensabile l'idea di schierarlo contro il Napoli e nelle prossime, aspettate se e quando tornerà in forma. Fantavoto 4.