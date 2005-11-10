Figuraccia del Milan contro il Ferencvaros, lungo discorso di Amorim alla squadra negli spogliatoi

Il Milan perde 2-0 contro il Ferencvaros a San Siro e complica inutilmente il percorso in Europa League: lo score attuale recita soli tre punti guadagnati in 4 partite. Più che il risultato a preoccupare è stata la prestazione della squadra: inerme di fronte ad un avversario organizzato ma modesto, molle nelle idee e nella gestione tecnica della partita. I gol subiti sono lo specchio palese di tutto quello che non è andato, tra errori individuali folli e un atteggiamento difficile da commentare.

Proprio per questo, apprende la redazione di Tuttomercatoweb.com, a fine partita c'è stato un lungo discorso di Amorim alla squadra negli spogliatoi. C'è stato un confronto faccia a faccia su questa deludente sconfitta e sul come sia arrivata, tra approccio sbagliato e tante mancanze nella gestione generale della partita.