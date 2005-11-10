Frosinone, Monterisi: "L'età non vuol dire nulla. Il nostro gioco è molto offensivo"
Il capitano giallazzurro prima della sfida con il Milan: “Ci aiutiamo, è la cosa bella del nostro gruppo”
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Ilario Monterisi, difensore e capitano del Frosinone, ha parlato a Dazn prima della partita con il Milan: “Io sono qui da più anni rispetto ad alcuni compagni, ho la fortuna di aver già fatto la Serie A, però nonostante la giovane età ci sono tanti ragazzi intelligenti. L’età non vuol dire nulla, se sei sveglio in campo vai comunque bene.
Poi lì dietro noi ci divertiamo: il nostro gioco è molto offensivo e noi vogliamo mettere nelle migliori condizioni centrocampisti e attaccanti. Ci aiutiamo, è la cosa bella del nostro gruppo”.
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