Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Udinese nella dodicesima giornata della Serie A 2026/27 (1-1 il risultato finale firmato dalle reti di Zortea e Zaniolo), è intervenuto Raffaele Palladino. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.33 - Inizia la conferenza stampa di Raffaele Palladino.

Come giudica il pareggio?

"Credo che quella di oggi sia stata una partita equilibrata. Il campo era molto pesante e la partita è diventata sporca e di poca qualità tecnica. Le condizioni meteorologiche hanno avvantaggiato l'Udinese. Nel primo tempo eravamo lunghi e disuniti e abbiamo rischiato qualcosina, nel secondo tempo abbiamo subito il pareggio nel nostro miglior momento in cui avevamo sfiorato anche il raddoppio. Quando non si può vincere, l'importante è non perdere e muovere la classifica".

Quanto rammarico c'è per aver perso due punti con Torino e Udinese in casa?

"Quella con il Torino era la mia prima partita e non la considero nemmeno. Quella di oggi è stata una gara equilibrata ed il pareggio mi sembra giusto".

Aver schierato tutti i tenori in campo dall'inizio ha reso il Bologna presuntuoso?

"Non esiste la presunzione nella mia squadra. Oggi mancava Miranda e Cambiaghi ha fatto una buonissima partita da quinto. Il piano gara ha funzionato, ci è mancato solo l'equilibrio perché molte volte eravamo distanti e disuniti. A me davanti sono piaciuti ed è una soluzione che sicuramente riproporrò".

Le stanno mancando i gol degli attaccanti?

"Ci mancano i gol delle nostre punte. Oggi abbiamo tirato 18 volte in porta. Dobbiamo alzare lo score dei nostri attaccanti. Odgaard è adattato da centravanti e ha fatto un grande lavoro per la squadra, Piccoli è entrato bene ma la partita era sporca".

Dove ha sofferto di più il Bologna?

"L'Udinese si è presentata senza Davis e quindi senza punti di riferimento in avanti. Abbiamo sofferto la profondità di Zaniolo ed Ekkellenkamp, ma solo perché eravamo lunghi e sfilacciati e mancava comunicazione tra i reparti. Nel secondo tempo abbiamo accorciato gli spazi".

17.41 - Termina la conferenza stampa di Raffaele Palladino.