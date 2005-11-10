“Schmid fa il centravanti, Monterisi il centrale difensivo”. Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, spiega a Dazn le scelte tattiche in vista della gara con il Milan: “Il nostro non è un caos, è un’idea di gioco, un principio e un lavoro. Il Milan è forte, ti porta tanti uomini in fase offensiva, noi vogliamo correre in avanti e non indietro.

I riferimenti saranno su correre in avanti e aggredire gli spazi. Vogliamo determinare il massimo”.

Quali sono i concetti che trasmette ai suoi ragazzi?

“Venire qui è merito dei calciatori e della società. Se vieni qui non vieni ad ammirare lo stadio, ci provi con coraggio, senso di appartenenza, grande relazione tra i giocatori. Te la giochi consapevole delle difficoltà che ci sono”.