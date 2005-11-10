Paolo Zanetti, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Bologna: "L'Udinese è molto viva. Grandissima risposta dei ragazzi. Incontravamo la squadra mentalmente più in forma del campionato, noi da un periodaccio. Qualsiasi dettaglio poteva portarci nel baratro. Ho visto che hanno fatto alla lettera ciò che ho chiesto, pareggio meritatissimo per noi. Deve essere un buon inizio per costruire un bellissimo futuro insieme".

E' il segnale che volevi?

"Oltre al fatto che ho fatto la scelta di giocare con due punti atipiche, ci servivano i centrocampisti e i quinti per metterli in difficoltà. Abbiamo un giocatore come Davis fortissimo per noi. Se vogliamo sempre recuperarlo, preferisco che recuperi totalmente e averlo per il resto della stagione. Non voglio pensare di fare una seconda parte di stagione senza attaccante. Avevamo scelte obbligate, senza difenderci. Il lavoro piano piano sta facendo crescere tutta la forma generale".

Lovric sembrava non essere mai uscito?

"E' un giocatore di grande cuore, oltre che essere un ottimo giocatore. E' stato in disparte, per me è totalmente dentro. Siamo arrivati con i crampi, mettere insieme la squadra oggi non è stato semplice. L'Udinese è una buona squadra a patto che abbia un buon livello di condizione fisica".