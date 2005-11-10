L’Avellino, dopo aver subito il gol di Ilie nei minuti iniziali, ribalta il Mantova con la doppietta di Cheddira e le reti realizzate da Pandolfi e Marozzi.

LE PAGELLE DELL’AVELLINO



Martinelli 6,5 - Sul gol di Ilie è incolpevole. Poi, come al solito, realizza almeno tre interventi importanti.

Izzo 6 - Troppo distante da Ilie sullo 0-1, ma recupera con un gran bella prestazione.

Venturi 6 - Attento e diligente per tutta la durata del match.

Enrici 6 - Con Moruzzi è bravissimo a controllare un cliente scomodo come Bragantini.

Missori 6,5 - Solita ottima prestazione sulla corsia. Dall’80’ Cancellotti S.V.

Palumbo 6,5 - Gran lavoro in entrambe le fasi, gara impreziosita dai due ‘assist’ da calcio d’angolo per Cheddira. Dall’87’ Faticanti S.V.



Palmiero 5,5 - Non è sempre preciso in fase di palleggio. Dal 64’ Sounas 6 - Aiuta la squadra a difendere il vantaggio e fa l’assist decisivo per Moruzzi.

Besaggio 6,5 - Migliora con il trascorrere dei minuti: decisivo nell’azione del terzo gol degli uomini di Nesta.

Moruzzi 6,5 - Oltre al gol nel finale, ha tenuto benissimo su Bragantini.

Russo 6 - Poco dal punto di vista offensivo, solo una conclusione nella ripresa, ma fa sempre un gran lavoro in fase di non possesso. Dall’86’ Biasci S.V.



Cheddira 7,5 - Si fa ‘fregare’ da Castellini, dando il via al gol del Mantova, ma poi è decisamente l’uomo della partita. Quando gioca così, di fatto, in Serie B fa la differenza. Dall’80’ Pandolfi 6 - Entra per pochi minuti e, finalmente, trova il gol.

Allenatore: Nesta 7,5 - Il suo Avellino inizia malissimo la gara, eppure riesce a riprendersi e lo fa alla grande. Vittoria meritata per gli irpini.

LE PAGELLE DEL MANTOVA



Bardi 5,5 - Non perfetto su Cheddira sull’1-1. Dopo si rifà, ma quattro gol presi fanno male.

Tomasevic 5,5 - Sfiora anche il gol di testa, anche se dietro fa fatica. Dal 65’ Meroni 5 - Il suo ingresso non dà i frutti sperati, anzi.

Cella 5 - Scavalcato dal corner dell’1-1, ci capisce poco su Cheddira per tutta la durata della sua gara. Dal 73’ Cajazzo 5,5 - Ci prova, ma non riesce ad incidere.

Castellini 5,5 - Ottimo pressing su azione della rete che sblocca la partita. Si perde Cheddira sul 2-1 e da lì soffre maledettamente.

Del Lungo 5 - Cerca di accompagnare l’azione offensiva, ma si perde Cheddira nel corner che ha portato il secondo gol dell’Avellino. Dal 60’ Vesentini 5 - Anche il suo ingresso in campo non ha dato le risposte che attendeva Modesto.

Trimboli 6 - L’assist per Ilie è il suo. L’unico che cerca di illuminare il gioco per quasi tutta la durata del match.

Ignacchiti 5 - Pericoloso ad inizio gara, bravo Martinelli, poi si perde. Dal 73’ Kouda 5 - Non riesce a dare il cambio di ritmo.

Benaissa 5 - In difficoltà per tutto il match.

Ilie 6,5 - Il suo gran gol dà l’illusione ai tifosi del Mantova di un gran pomeriggio. Oltre alla rete, mostra più di una volta la sua tecnica.

Bragantini 5,5 - Quando ha il pallone tra i piedi dà sempre la sensazione di poter incidere, vedi quando gli ha detto Martinelli in uscita bassa. Un po’ fumoso. Dal 65’ Vlahovic 5 - Entra per mezz’ora, però nessuno ha notato il suo ingresso in campo.

Ruocco 5,5 - Troppo poco: solo una conclusione nel primo tempo respinta da Martinelli

Allenatore: Modesto 5,5 - I suoi partono alla grande, poi è un'ecatombe. Troppe disattenzioni sui calci d’angolo, nella ripresa ci si attendeva una reazione che, praticamente, non c’è mai stata.