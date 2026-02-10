Quando rientra Vlahovic dall'infortunio? Il preparatore della Serbia: "In campo a inizio marzo"

"Credo che a inizio marzo lo rivedremo in campo": così il preparatore fisico della Nazionale serba, Dusan Ilic, nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport si è espresso sul rientro dall'infortunio del giocatore della Juventus, Dusan Vlahovic. Il centravanti è da diverso tempo a Torino ed è stato immortalato mentre esultava con vigore al pareggio di Pierre Kalulu contro la Lazio.

Una immagine che ha colpito in molti, considerando che il tempo che gli rimane da giocare in bianconero ad oggi è poco: il contratto è in scadenza a giugno, anche se il ds Ottolini stesso ha confermato che il discorso non è ancora chiuso.

Ilic ha spiegato che "l’infortunio è arrivato in un’area ben specifica", che guarisce più lentamente, dunque per questo il il recupero è più lungo. "Ma con medici e specialisti che ha a disposizione, posso dire che lo rivedremo presto", ha aggiunto. Nell'aggiungere che si potrà rivedere a marzo, ha specificato:"E pure alle vecchie abitudini: segnare e distruggere le reti avversarie". E sul lavoro svolto a Belgrado: "Non l’ho seguito personalmente, dunque non sono perfettamente a conoscenza dell’iter. Però non era Belgrado la città per recuperare: aveva bisogno di luoghi caldi per velocizzare il percorso. Il fattore climatico è determinante".