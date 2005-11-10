Cardinale: "Abbiamo visto di che pasta è fatto questo Milan. Ha tutte le carte per vincere"

"Questa sera abbiamo visto di che pasta è fatta questa squadra". Gerry Cardinale si gode il suo Milan, capace di vincere il derby contro l'Inter (3-1) e riaccendere l'entusiasmo rossonero in vista del prosieguo della stagione. "Se restiamo uniti e ci sosteniamo a vicenda, vinceremo", ha proseguito il numero uno rossonero nel post gara di San Siro. "La squadra ha dovuto affrontare un calendario impegnativo e troppi infortuni, ma stasera sono stati il carattere e la resilienza a fare la differenza. Per tutti i 90 minuti, i ragazzi non hanno mai mollato, dimostrando ancora una volta ciò che ho sempre creduto dei nostri giocatori e del nostro allenatore. Questa squadra ha tutte le carte in regola per vincere. Ora - ha concluso Cardinale - dobbiamo continuare su questa strada".

Poco prima, intercettato da Telelombardia in zona mista prima di lasciare San Siro, lo stesso Cardinale aveva parlato così: "Una notte incredibile. Ogni tre giorni a giocare una partita, superando gli infortuni, riavendo la nostra squadra al completo... E guardate questi ragazzi, questi ragazzi sono dei vincenti. Mi viene da piangere. È fantastico. La migliore serata. Ci costruiremo sopra". In attesa degli altri risultati della 10^ giornata, ricordiamo, il Milan si ritrova al quarto posto in classifica con 21 punti.