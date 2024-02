Milan, contro il Napoli Giroud è una certezza. Il futuro invece, è ancora tutto da decidere

vedi letture

Il Milan sa di poter contare su Olivier Giroud per la sfida contro il Napoli. Uno che al Napoli di reti ne ha già rifilate sei: a nessun'altra squadra del nostro campionato Giroud ha segnato di più. Non male, visto che cinque di questi sono arrivati negli ultimi due anni e mezzo. Il primo, invece, risale al 2013 nel girone di Champions League quando il francese vestiva la maglia dell'Arsenal. Segnali tutt'altro che distensivi, in ogni caso, aspettando domenica.

In una partita nella quale il Milan proverà a sottomettere un'altra big, dopo esserci riuscito contro la Roma a metà gennaio. Giroud è quel giocatore che, a quasi 38 anni, non ha mai saltato partite per infortunio in questa stagione: altro plusvalore, parallelo perfetto con l'ultima stagione in cui si arrendeva una sola volta a guai fisici.

Una valutazione che potrebbe sembrare di poco conto ma che invece è importante in ottica futura, visto che il contratto del francese scadrà il giugno prossimo e il suo destino è ancora tutto da definire. Il giocatore non ha fretta e comunque non ha sciolto le proprie riserve sull'anno venturo, mentre ieri l'ad Furlani ha parlato così del francese: "Olivier è un grande campione. Lui è venuto con un contratto di due anni e li ha fatti talmente bene che abbiamo deciso di continuare e quest'anno sta facendo anche meglio".