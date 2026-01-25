Live TMW Milan, De Winter: "Abbiamo tenuto botta nel primo tempo. Sono migliorato grazie ad Allegri"

Al termine di Roma-Milan, è il rossonero De Winter a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23:30 - Inizia la conferenza stampa.

Su cosa ti senti migliorato con Allegri?

"Il mister sa molto di calcio, imparo molto da lui. Sono migliorato su tutto con lui".

Un tuo commento sulla gara?

"La Roma ha iniziato forte, ma noi abbiamo tenuto botta. Questo chiedeva la gara, sono partiti bene e non abbiamo subito gol".

23.34 - Termina la conferenza stampa.