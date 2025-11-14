Gabriel Jesus allontana l'addio: "Dopo un intervento così, non ha senso lasciare l'Arsenal"

La recente intervista di Gabriel Jesus alla Revista Placar ha fatto notizia sia in Inghilterra che in Brasile, soprattutto per il suo tono schietto e la ferma smentita delle recenti voci di trasferimento. L'attaccante ha sempre parlato con affetto del Palmeiras, e la sua ammirazione è riemersa pubblicamente, ma ha chiarito che qualsiasi ritorno futuro sarà una decisione congiunta e ponderata con l'Arsenal, e non una mossa dettata dalla reazione a un infortunio.

Parlando in modo enfatico delle recenti indiscrezioni, Jesus ha dichiarato: "Non c'è mai stato alcun contatto con un altro club. Il mio desiderio, come dico sempre, è quello di tornare al Palmeiras. E anche il Palmeiras vuole che io torni". Riflettendo sulla tempistica di un possibile ritorno in Brasile, Jesus ha aggiunto: "Quando sentirò che è il momento giusto per tornare al Palmeiras, lo deciderò con l'Arsenal".

Ha anche affrontato la realtà del suo rientro dopo un grave infortunio, spiegando: "Ma stiamo parlando di un giocatore che è stato fuori per nove mesi e che ora sta lottando per tornare in squadra. Alcuni giornalisti parlano senza alcuna base. Il mio ritorno? Dopo un intervento chirurgico così complesso, per me non ha senso lasciare il club in questo momento".